Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugensuche nach gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr

Silberhausen (ots)

Am Sonnabend, den 25.07.2020 gegen 21:00 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz nach Silberhausen gerufen. Ein 48jähriger Mann war in der Beberstedter Straße auf die Fahrbahn gelaufen. Ein dunkler Pkw Skoda musste dadurch abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. In der Folge legte sich der Mann noch auf die Fahrbahn. Nur durch das Eingreifen eines Zeugen konnte verhindert werden, dass der Mann durch einen herannahenden Pkw Audi angefahren wird. Das Verhalten des 48jährigen erfüllt den Tatbestand eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach den Fahrern der beiden Pkw als Zeugen. Der in Dingelstädt wohnende Mann wurde an die hinzugerufenen Mitarbeiter des Rettungsdienstes übergeben.

