Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut durstige Diebe

Sondershausen (ots)

In den zurückliegenden Tagen kam es erneut zu einem Kellereinbruch in einem Wohnblock in der Talstraße. Der oder die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Keller und entwendeten hier je eine volle und eine geleerte Kiste Bier. Es ist dies nicht der erste Vorfall in dem Mehrparteienhaus, auch in vorangegangen Fällen hatten es der oder die Täter immer auf die alkoholischen Getränke abgesehen. Die Polizeiinspektion Sondershausen nimmt hierzu unter der u.g. Telefonnummer Hinweise zum Täter entgegen.

