Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken aufs Rad gestiegen

Sondershausen (ots)

Einen stark alkoholisierten Kraftfahrer zogen die Beamten der PI Kyffhäuser in den frühen Morgenstunden am heutigen Sonntag aus dem Verkehr. Der 36jährige, der fahrenderweise in der Frankenhäuser Straße unterwegs war, erzielte letztlich 1,99 Promille beim Atemalkoholtest. Es folgten nun die Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Weiterhin wurde Anzeige erstattet.

