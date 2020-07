Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Schranke kollidiert

Heringen (ots)

In der Bahnhofstraße ist am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, ein Traktor mit einer Schranke kollidiert. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Die Schranke brach jedoch ab. Der Bahnübergang, der zu einem Feldweg führt, ist an dieser Stelle zunächst nur einseitig beschrankt.

