Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichen gestohlen

Gernrode (ots)

Am Donnerstag bemerkten Polizisten das Fehlen mehrerer Verkehrszeichen in der Ortschaft Gernrode in Richtung Hausen. Unbekannte stahlen das Verkehrszeichen, welches Lkw die Durchfahrt verbietet, sowie das Schild, welches auf eine Linkskurve hinweist. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann Angaben zum Verbleib der Verkehrszeichen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

