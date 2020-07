Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nachbar schlägt nach Lärmbelästigung zu

Nordhausen (ots)

Ein 54-Jähriger fühlte sich in der vergangenen Nacht, gegen 3.15 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus Am Roßmannsbach in seiner Ruhe gestört. Er begab sich schließlich zu seiner Nachbarin, deren Wohnung er offenbar als Lärmquelle ausgemacht hatte. Als die 21-Jährige die Tür öffnete, schlug der 54-Jährige zu. Bei dem Mann ergab ein Alkoholtest über ein Promille. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen ihn aufgenommen.

