Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht vor Polizei gescheitert

Kaltohmfeld (ots)

Polizisten beabsichtigten am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, in Worbis einen Mopedfahrer zu kontrollieren. Statt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch Gas, flüchtete nach Kaltohmfeld und dort weiter über einen Waldweg nach Holungen. In einer Kurve stürzte der Simson-Fahrer und rutschte gegen den Streifenwagen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige unter Drogen stand und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

