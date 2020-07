Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Hoflader abgehauen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Einen Hoflader klauten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag von einer Baustelle an der Westumfahrung in Heiligenstadt. Der rote Fahrzeug von Weidemann ist mit einer Greifgabel, einem sogenannten Krokobiss, ausgestattet und wurde vermutlich mittels Universalschlüssel gestohlen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell