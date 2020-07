Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr in Krankenhaus im Einsatz

Ilfeld (ots)

Im Keller der Klinik am Neanderplatz stand am Donnerstagmorgen eine Industriewaschmaschine in Flammen. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Trotz der starken Rauchentwicklung war eine Evakuierung der Klinik nicht nötig. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Ein technischer Defekt an der Waschmaschine führte zum Brandausbruch.

