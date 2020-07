Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Gürtel auf Opfer eingeschlagen

Nordhausen (ots)

Mehrere Streifenwagen kamen am Donnerstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, bei einer Auseinandersetzung in der Ostrower Straße zum Einsatz. Ein Mann schlug mit einem Gürtel auf einen 50-Jährigen ein. Ein Anwohner eilte dem Opfer zu Hilfe und konnte den Täter so von weiteren Angriffen abhalten. Der 50-Jährige wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Polizisten stellten den flüchtigen 28-jährigen Angreifer später an seiner Wohnung. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Gefährlicher Körperverletzung.

