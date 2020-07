Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baucontainer aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zutritt in einen Baucontainer, der in der Stolberger Straße abgestellt war. Daraus erbeuteten der oder die Täter einen Wasserbehälter für Schneidwerkzeug und einen Werkzeugkoffer. Wer hat den Containeraufbruch bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell