LPI-NDH: Nach tödlichem Unfall sucht die Polizei Zeugen

Ringleben (ots)

Am Mittwoch ist eine 73 Jahre alte Fußgängerin in Ringleben bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. (Siehe Pressemeldung vom 22.07.2020) Ein Müllfahrzeug erfasste die Rentnerin, kurz nach 11 Uhr, in der Bretlebener Straße. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

