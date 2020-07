Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerteufel am Werk

Mühlhausen (ots)

Gleich zweimal brannte es in der Nacht zu Donnerstag in Mühlhausen. Kurz vor 3 Uhr meldete die Rettungsleitstelle zwei brennende Mülleimer am Busbahnhof An der Burg. Etwa eine viertel Stunde später wurde die Polizei darüber informiert, dass Am Neuen Ufer ein Baum in Flammen steht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

