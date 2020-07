Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Schreckschusswaffe in die Luft geschossen

Mühlhausen (ots)

Für Aufregung sorgte ein Mann am Mittwochabend, gegen 22.40 Uhr, am Obermarkt in Mühlhausen. Der 43-Jährige hatte, Zeugenaussagen zufolge, mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft geschossen. Polizisten konnten dem alkoholisierten Mann schließlich habhaft werden. Ein Test ergab über 2,1 Promille. Die Beamten stellten die Schreckschusswaffe sicher und erstatteten Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Warum er schoss, ist noch unklar.

