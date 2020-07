Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unsichere Fahrweise führt zu Polizeieinsatz

Nordhausen

Durch seine unsichere Fahrweise weckte ein Rentner am Dienstagnachmittag im Landkreis Nordhausen die Aufmerksamkeit eines anderen Autofahrers. Er befuhr zunächst die Ortsverbindung zwischen Niedersachswerfen und Ilfeld. Hierbei geriet er mehrfach in den Gegenverkehr und zwang andere Verkehrsteilnehmer zum Abbremsen. Von Ilfeld aus ging es dann zurück nach Niedersachswerfen in Richtung Harzungen und Neustadt. Dabei fuhr der Rentner immer wieder in Schlangenlinien und in den Gegenverkehr. Zwischenzeitlich verständigte der andere Autofahrer die Polizei, die mehrere Streifenwagen zum Einsatz brachte, um die Irrfahrt des Rentners zu beenden. Nach einer knappen halben Stunde gelang es dann den Einsatzkräften, den 78-Jährigen in Ilfeld zu stoppen. Dort hätte er beinahe noch zwei Passanten mit seinem Auto erfasst. Die Polizisten untersagten dem augenscheinlich verwirrten Mann die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Da ein Alkohol- und Drogentest negativ ausfiel, geht die Polizei derzeit davon aus, dass gesundheitliche Probleme zur Fahrweise des Mannes führten. Die Polizei in Nordhausen sucht nun weitere Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der Fahrweise des Rentners stark abbremsen oder ausweichen mussten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

