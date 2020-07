Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin bei Unfall tödlich verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Mittwoch, kurz nach 11 Uhr, in Ringleben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge erfasste ein Entsorgungsfahrzeug beim Rangieren in der Bretlebener Straße eine 73-jährige Fußgängerin. Die Seniorin erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Noch ist unklar, wie es zum Unfall kommen konnte. Ein Gutachter ist derzeit an der Unfallstelle, um Unfallspuren zu sichern.

