LPI-NDH: Zeugen nach Vandalismus gesucht

Bad Langensalza (ots)

Am Samstag, 18. Juli, rissen zwei unbekannte, männliche Täter, zwischen 22.55 und 23 Uhr, vor dem Kultur- und Kongresszentrum, ein Rosenstämmchen heraus. Im Anschluss steckten sie die Pflanze in einen Basketballkorb auf dem Jahnplatz. Die Polizei ermittelt wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Wer hat in dieser Zeit Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung der Straftat führen können? Wer hat in dieser Zeit zwei männliche Personen gesehen, die sich zwischen dem Jahnplatz und Kulturhaus auffällig bewegten? Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310,entgegen.

