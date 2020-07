Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garagen aufgebrochen - Pkw gestohlen

Heldrungen (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte, kurz vor 3.30 Uhr, gewaltsam drei Garagen in der Straße der RTS auf. Die Täter erbeuteten, neben amtlichen Kennzeichen, auch ein Fahrzeug. Ein Zeuge ertappte die Täter, als sie gerade mit einem gestohlenen dunkelgrünen Corsa, welcher in einer der Garagen abgestellt war, flüchteten. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

