Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Buntmetallschrott und flüchten

Udersleben (ots)

Bislang unbekannte Täter befuhren am Dienstag, gegen 16 Uhr, mit ihrem Fahrzeug ein Firmengelände in der Battereigasse. Dort öffneten sie einen Container mit Buntmetallschrott gewaltsam. Als ein Mitarbeiter auf die Diebe aufmerksam wurde und die Polizei informierte, ergriffen die Täter mit dem erbeuteten Schrott die Flucht. Die Diebe sollen mit einem weißen, stark verrosteten Transporter unterwegs gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

