Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Software gestohlen?

Nordhausen (ots)

Bei einem Ladendieb fanden Polizeibeamte am Dienstag, 7. Juli, in Nordhausen die auf den Bildern zu sehende Software. Die Verpackung ist noch unversehrt. Die Ermittler fragen nun, wo derartige Software am 7. Juli oder wenige Tage zuvor, in Nordhausen, gestohlen wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell