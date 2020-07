Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Essen auf Herd vergessen

Nordhausen (ots)

Angebranntes Essen löste am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Ostrower Straße einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus. Ein Bewohner hatte sein Essen auf den Herd gestellt und war in die Stadt gegangen. Während seiner Abwesenheit brannte das Essen an. Durch die Rauchentwicklung schlug der Rauchmelder in der Wohnung an. Die Feuerwehr musste die Wohnungstür aufbrechen, um einen Brandausbruch zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell