Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Sachbeschädigung verletzt

Bad Langensalza (ots)

Nach einer Sachbeschädigung musste ein Mann am Dienstagabend im Krankenhaus behandelt werden. Gegen 19.50 Uhr beschädigte der alkoholisierte 25-Jährige aus unbekannter Ursache die Fensterscheibe eines Reihenhauses am Lindenbühl. Dadurch zog er sich mehrere Schnittwunden zu. Anschließend ergriff er die Flucht. Die hinzugerufenen Polizisten entdeckten den stark blutenden 25-Jährigen schließlich in der Nähe des Tatortes. Ein Alkoholtest ergab 2 Promille. Die Beamten erstatteten Anzeige.

