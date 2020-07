Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feld in Brand

Arenshausen (ots)

An der Landstraße 2009 zwischen Arenshausen und Oberstein standen am Dienstagnachmittag Teile eines Feldes in Flammen. Kurz vor 16 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand informiert. Gegen 16.20 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Insgesamt waren etwa 30 Quadratmeter des bereits abgeernteten Feldes von dem Feuer betroffen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr aufgenommen.

