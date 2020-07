Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer fährt gegen Grundstücksmauer und flüchtet

Zwinge (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ist ein noch unbekannter Autofahrer gegen die Grundstücksmauer eines Einfamilienhauses in der Bergstraße gefahren. Anschließend fuhr der Autofahrer unerlaubt davon. Die Sandsteinwand wurde hierbei beschädigt. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell