Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw und Lkw kollidiert - Fahrerin eingeklemmt

Sundhausen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall, der sich am Dienstag, gegen 10.40 Uhr, ereignete. Die 70-Jährige befuhr mit ihrem Citroen die Uthleber Straße aus Richtung Sundhausen in Richtung der Straße An der Helme. An der Kreuzung zur Bundesstraße 4 kam es zur Kollision mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Lkw, der auf der Bundesstraße unterwegs war. Die 70 Jahre alte Autofahrerin wurde eingeklemmt und musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie kam ins Krankenhaus. Auf der Strecke kam es bis ca. 12.15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

