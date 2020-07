Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb ertappt

Sondershausen (ots)

Ein Mann wurde am Montagabend durch Mitarbeiter erwischt, als er im Einkaufsmarkt in der Sondershäuser Straße Waren im Wert von etwa 50 Euro in seinem Rucksack verschwinden ließ. Die Mitarbeiter stellten ihn schließlich und informierten die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten fanden bei dem 31-Jährigen, neben dem Diebesgut, auch Drogen. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

