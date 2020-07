Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spielplatzzaun beschädigt

Niederorschel (ots)

1000 Euro Schaden verursachte ein bislang Unbekannter am Zaun eines Spielplatzes in der Straße Widdei. Gegen 23.15 Uhr meldeten Zeugen einen Mann, der auf dem Spielplatz umher schrie und offenbar auch die Sachbeschädigung zu verantworten hat. Bei Eintreffen der Polizisten war der Täter bereits geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

