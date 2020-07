Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Paletten gestohlen - Bollerwagen zurückgelassen

Nordhausen (ots)

Euro-Paletten im Wert von mehreren hundert Euro erbeuteten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Nordhausen. Die Paletten lagerten auf einem Firmengrundstück in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen bemerkt. Möglicherweise ließen die Täter auch etwas zurück, denn auf dem Grundstück konnte ein Bollerwagen aufgefunden werden, der dort nicht hin gehörte. Wer hat den Paletten-Diebstahl bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

