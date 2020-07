Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Baustellen aktiv

Nordhausen (ots)

Drei Baustellen im Nordhäuser Stadtgebiet sind am vergangenen Wochenende von Dieben heimgesucht worden. In der Sangerhäuser Straße erbeuteten Unbekannte, nachdem sie einen Baucontainer gewaltsam geöffnet haben, eine Akkuflex im Wert von etwa 400 Euro. Auch an der Baustelle der neuen Feuerwache in der Zorgestraße schlugen der oder die Täter zu. Sie verschafften sie auch hier gewaltsam Zutritt in einen Baucontainer. Erbeuteten haben die Diebe Lebensmittel und Toilettenpapier. Am Container verursachten sie 600 Euro Schaden. Eine Kappsäge und vermutlich auch Parkett im Wert von etwa 400 Euro erbeuteten Diebe außerdem auf der Baustelle des Rohbaus Vor dem Hagentor, Kreuzung Wallrothstraße. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustellen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

