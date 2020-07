Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheune in Brand

Wahlhausen (ots)

In Wahlhausen im Eichsfeld stand in den frühen Montagmorgenstunden eine Scheune in der Kreisstraße in Flammen. Kurz nach 5 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zum Brandort aus. Die vier Bewohner des angrenzenden Wohnhauses mussten evakuiert werden. Sie blieben unverletzt. Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Straße bis 11.15 Uhr voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich schätzungsweise auf mehrere zehntausend Euro. Gegenwärtig befinden sich Kriminalisten zur Klärung der Brandursache am Brandort.

