Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Einfamilienhaus

Kallmerode (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende gewaltsam in das Wohnhaus in der Dingelstädter Straße ein. Im Inneren durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten. Was genau die Diebe erbeutet haben, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Wer hat den Einbruch bemerkt? Wem sind am vergangenen Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Dingelstädter Straße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

