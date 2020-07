Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeigen gegen Autofahrer

Schernberg (ots)

Am Sonntagabend stoppten Polizisten gegen 22.45 Uhr in Schernberg den Fahrer eines VW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Drogentest zeigte zudem ein positives Ergebnis. Außerdem befanden sich an dem Auto keine Kennzeichen. Der VW war weder zugelassen, noch versichert. Gegen den 22-Jährigen wird nun ermittelt.

