Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonnen abgebrannt

Sondershausen (ots)

In der Nacht zu Montag, kurz nach 2.30 Uhr, standen in der August-Bebel-Straße mehrere Mülltonnen in Flammen. Gegen 2.50 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Mülltonnen waren auf dem Mülltonnenstandplatz nahe eines Wohngebäudes abgestellt. Zwei Tonnen sind vollständig abgebrannt, eine weitere wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wem ist in der vergangenen Nacht möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

