Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger am Werk - Kein Halt vor Kindersachen

Nordhausen (ots)

Am Samstag kam es im Stadtgebiet von Nordhausen wiederholt zu Diebstahlshandlungen, wobei Fahrräder bzw. Fahrradteile entwendet wurden. Ein Fahrraddiebstahl ereignete sich im Zeitraum vom 11.07.2020 bis zum 18.07.2020 in der Lindenstraße in Nordhausen. Dort wurde aus einem Gemeinschaftskeller ein Mountainbike "Scott" (matt/schwarz, pink-türkis abgesetzt) entwendet. Der Wert wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Am Samstag, entwendeten unbekannte Täter von einem Kinderfahrrad, eines 12-jährigen Mädchens, das Hinterrad. Die Tat ereignete sich in Nordhausen, Rautenstraße 17, in den Nachmittagsstunden. Unbekannte Täter bauten von dem Fahrrad das Hinterrad aus und entwendeten dieses. Als das Mädchen mit ihrem Fahrrad nach Hause fahren wollte stellte sie das fehlende Hinterrad fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell