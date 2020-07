Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallgeschehen vom Wochenende im Landkreis Nordhausen

Nordhausen (ots)

Vom 17.07.2020, 15:00 Uhr bis zum 19.07.2020, 12:00 Uhr ereigneten sich in Stadt und Landkreis Nordhausen 7 Verkehrsunfälle. Unter diesen Unfällen waren auch zwei Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden. Unter anderem ereignete sich am 18.07.2020 gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines Radfahrers, in Nordhausen, Hallesche Straße Ausfahrt Parkplatz "HAMMER", wobei eine Person leicht verletzt wurde.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es zwischen Nohra und Mörbach, am 19.07.2020 gg. 10:30 Uhr. Hier beachtete eine PKW - Fahrer einen Vorfahrtsberechtigten Traktorfahrer nicht und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der vor Ort gerufene Rettungsdienst und die Feuerwehr mussten den eingeklemmten PKW - Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien. Nach der vor Ort durchgeführten Erstbehandlung wurde dieser mit dem Rettungswagen ins SHK - Klinikum verlegt und dort stationär aufgenommen.

Neben zwei Wildunfällen kam es noch zu zwei Verkehrsunfallfluchten und einem Unfall mit Sachschaden. Eine Unfallflucht ereignete sich am 18.07.2020 gegen 13:45 Uhr in Nordhausen, Freiherr-vom-Stein-Straße. Nachdem der Verursacher zunächst den Unfallort pflichtwidrig verließ konnte er auf Grund von Zeugenhinweisen im Nachgang ermittelt werden.

Zur zweiten Unfallflucht, welche sich am 18.07.2020, gegen 19:55 Uhr, auf der Ortsverbindungstraße zwischen Heringen und Uthleben ereignete, gibt es gegenwärtig keine Hinweise zum Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen entgegen.

