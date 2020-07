Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wochenendmeldung der PI Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Zwischen Freitag, dem 17.07. 06:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde in Deuna von einem Kleinkraftrad das Versicherungskennzeichen 532 RTY entwendet.

Am Freitag, den 17.07. zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr drang eine Person in Lenterode, in der Friedensstraße in eine Gartenlaube ein.

Bedingt durch das gute Wetter kam es in den Nächten zu mehreren Einsätzen wegen Ruhestörungen und alkoholbedingten Straftaten wie Körperverletzungen.

Auch Betrüger geben am Wochenende keine Ruhe. Wieder versuchten Telefontrickbetrüger bei ihren Anrufen Gewinne vorzugaukeln und die Geschädigten zur Zahlung von angeblichen Gebühren zu animieren. Bleiben Sie aufmerksam. Fragen Sie sich: bei welchem Gewinnspiel habe ich mitgemacht, wo ich jetzt auch noch für einen Gewinn Gebühren zahlen sollte? Geben Sie keine persönlichen Daten heraus, kaufen irgendwelche Geldkarten oder tätigen Banküberweisungen, wenn Sie sich nicht absolut sicher sind. Sollten sie Zweifel haben, wenden Sie sich an Ihre Polizei.

