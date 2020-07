Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wespe verursacht Verkehrsunfall

Mühlhausen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Mühlhäuser Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 45 Jahre alter Mann hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach eigenen Angaben wäre eine Wespe durch ein offenes Fenster in sein Fahrzeug geflogen. Da der Mann hierdurch abgelenkt war fuhr er auf mehrere abgestellte Pkw auf. Insgesamt wurden neben dem Verursacher 4 weitere Pkw beschädigt. Die Polizei wurde durch einen Zeugen verständigt und nahm den Verkehrsunfall auf.

