Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abschleppwagen gestohlen - Zeugen gesucht

Esperstedt (ots)

Auf einen Abschleppwagen im Wert von mehreren zehntausend Euro hatten es Diebe am späten Donnerstagabend in Esperstedt abgesehen. Der oder die Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt auf das Gelände eines Autohauses in der Frankenhäuser Allee. Dort entwendeten sie den abgestellten silberfarbenen Fiat Ducato. An dem Abschlepper war das Kennzeichen KYF-XL500 angebracht. Wer hat etwas gesehen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Gelände des Autozentrums aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

