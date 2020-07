Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Schule

Heldrungen (ots)

In Heldrungen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Schule Am Bahnhof. Der oder die Täter drangen widerrechtlich in zwei Geräteschuppen und in das Küchen- und Hortgebäude ein. Die Täter nahmen einen Rasenmäher mit. Ob sie noch weitere Beute machten, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

