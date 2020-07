Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Skoda beschädigt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Worbis (ots)

Zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen ist im Eichsfeld ein weißer Skoda Octavia bei einem Unfall beschädigt worden. Die Beifahrerseite des Autos war zerkratzt und eingedellt. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Unklar ist bisher noch, wo genau sich der Vorfall ereignet hat. Der Unfall könnte sich sowohl auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Hausener Weg in Worbis, als auch auf Parkplätzen in Niederorschel ereignet haben. Wer kann Hinweise zu den Beschädigungen an dem Skoda geben? Wer hat die Unfallflucht möglicherweise bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leinefelde unter der 03605/56900 zu melden.

