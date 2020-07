Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte hinterlassen Schäden am Vereinshaus

Thalwenden (ots)

Nachdem ein Vereinshaus in Thalwenden beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, verursachten unbekannte Schäden an zwei Türen und einem Schaukasten des Vereinsheims am Sportplatz in der Uderschen Straße. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

