Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin von Fahrbahn abgekommen

Nordhausen (ots)

Über einen als Beet angelegten Mittelstreifen fuhr eine Autofahrerin am späten Donnerstagabend in Nordhausen. Die 20-Jährige befuhr gegen 23.20 Uhr die Uferstraße in Richtung Barbarossastraße. Beim Abbiegen kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr mit ihrem Opel den besagten Mittelstreifen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von über 2000 Euro.

