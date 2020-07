Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt

Mühlhausen (ots)

Schwer verletzt kam ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus. Er war, kurz vor 15 Uhr, auf der Pfortenstraße in Richtung Obermarkt unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell