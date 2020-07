Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage in Brand

Gundersleben (ots)

In Gundersleben im Kyffhäuserkreis ist in der vergangenen Nacht in der Straße Unter den Linden eine Garage abgebrannt. Gegen 3.15 Uhr brach das Feuer aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Vermutlich war ein E-Bike, welches in der Garage geladen wurde, für den Ausbruch des Feuers verantwortlich. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 20000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell