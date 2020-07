Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Recyclinghof

Großengottern (ots)

Mehrere Tablets und ein Handy erbeuteten Unbekannte zwischen Mittwoch, 15.45 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, auf einem Recyclinghof. Der oder die Täter gelangten widerrechtlich auf das Firmengelände in der Mülverstedter Straße. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Führerhäusern der dort abgestellten Lkw, aus denen sie schließlich die Beute mitnahmen. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Recyclinghofes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

