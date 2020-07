Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann randaliert im Garagenkomplex

Mühlhausen (ots)

Mehrere Straftaten beging ein 22 Jahre alter Mann am Mittwochabend in Mühlhausen. Gegen 20.30 Uhr bewarf er im Garagenkomplex an der Windeberger Landstraße aus bisher unbekannten Gründen ein Auto, das die Zufahrt zu den Garagen befuhr, mit Fallrohren. Der Beifahrer sprach ihn an, worauf es zur Auseinandersetzung kam und er von dem 22-Jährigen bespuckt worden sein soll. Die hinzugerufenen Polizisten erstatteten Anzeige. Ein Alkoholtest ergab bei dem 22-Jährigen über 1,4 Promille. Wenig später löste der alkoholisierte Mann erneut einen Polizeieinsatz aus. Er attackierte einen Mann, dessen Auto er zuvor offenbar beschädigt hatte. Als die Polizisten erneut am Einsatzort eintrafen, mussten sie Pfefferspray einsetzen, um den renitenten Mann zu bändigen. Gegen den 22-Jährigen wird nun ermittelt.

