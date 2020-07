Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flammen in Partyraum

Schönewerda (ots)

In einem als Partyraum genutztem Schuppen kam es am Mittwoch, gegen 14 Uhr, zu einem Brand. Ein Zeuge unternahm erste Löschversuche und informierte schließlich die Feuerwehr, welche Restlöscharbeiten durchführte. Ersten Ermittlungen zufolge ging der Brand von einem Kühlschrank aus, der sich in den Räumlichkeiten befand. Die Ermittlungen dauern an. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell