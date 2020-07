Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte hinterlassen Farbe an Hauswand - Zeugen gesucht

Sondershausen (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend machten sich Unbekannte in Jechaburg, Unterstraße, an einem Wohnhaus zu schaffen. Der oder die Täter brachten offenbar weiße Farbe auf der Fassade des Hauses an. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

