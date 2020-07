Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bauernbrunnen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen beschädigten Unbekannte den Bauernbrunnen in der Barfüßerstraße. Der oder die Täter rissen eine Wasserleitung heraus und verursachten so einen Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

