Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin fährt auf Lkw auf

Ellrich (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 40 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagabend in Ellrich. Sie war gegen 21 Uhr in der Großen Bahnhofstraße unterwegs, als sie auf den vor ihr fahrenden Lkw auffuhr. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 11000 Euro. Die Autofahrerin kam ins Krankenhaus.

